2020-06-30T07:08:38+03:00
Общество

54-летнего жителя Кировской области разыскивают в Ижевске

Предположительно, он направился в столицу Удмуртии на заработки
Анастасия Волкова
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ФОТО: поисково-спасательный отряд «Регион 18»ФОТО: поисково-спасательный отряд «Регион 18»
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54-летний пропавший житель Кильмезского района Кировской области может оказаться в Ижевске. Предположительно, Гайнабраров Махмут Гаптулхаевич приехал в столицу Удмуртии на заработки, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Рост мужчины 185 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы каштановые, глаза зеленые. Был одет в белую кепку и черную болоньевую куртку. При себе имел черную дорожную сумку.

Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении Махмута Гаптулхаевича, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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