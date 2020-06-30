Почти 250 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии

30 Июнь 2020 2020-06-30T11:34:28+03:00

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В полицию обратилась 35-летняя жительница Удмуртии с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что разместила объявление о продаже холодильника. Вечером ей позвонила покупательница и сообщила, что может перевести деньги на карту. Для этого она попросила потерпевшую подойти к банкомату и сделать несколько операций. В результате женщина перевела с кредитной карты 244 тысячи рублей на неизвестный номер, - говорится в сообщении.

После этого мошенница перестала выходить на связь. На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии предупреждает владельцев банковских карт о необходимости быть предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж дистанционным способом.

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ИСТОЧНИК KP.RU