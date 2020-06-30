До вечера 30 июня в Ижевске не будет работать светофор у одного из спортклубов

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:05:57+03:00

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В Ижевске на улице 9-е Января отключили светофор. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ не будет работать светофор у спортклуба «Платформа», - говорится в сообщении.

Напомним, улицу Клубная отремонтируют в Ижевске. Какие работы там проведут.

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ИСТОЧНИК KP.RU