До вечера 30 июня в Ижевске не будет работать светофор у одного из спортклубов
В Ижевске на улице 9-е Января отключили светофор. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ не будет работать светофор у спортклуба «Платформа», - говорится в сообщении.
Напомним, улицу Клубная отремонтируют в Ижевске. Какие работы там проведут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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