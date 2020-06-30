Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 30 июня: 20 новых случаев заражения и 16 выздоровевших
В Удмуртии на утро 30 июня выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, 2 жителей Вавожского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Можгинском и Малопургинском районах, - написал руководитель.
Также за сутки выздоровели еще 16 человек, их отправили домой.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 1440 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 27 из них закончились летальным исходом, выздоровели 1030 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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