Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 30 июня: 20 новых случаев заражения и 16 выздоровевших

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:44:39+03:00

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 9 человек

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на утро 30 июня выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, 2 жителей Вавожского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Можгинском и Малопургинском районах, - написал руководитель.

Также за сутки выздоровели еще 16 человек, их отправили домой.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1440 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 27 из них закончились летальным исходом, выздоровели 1030 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Работы по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования восстановят в Удмуртии.

- Отличные новости! Со 2 июля в Удмуртии заработают детские образовательные центры.

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 29 июня 2020 года.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU