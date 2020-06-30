2020-06-30T08:44:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 30 июня: 20 новых случаев заражения и 16 выздоровевших

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 9 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 30 июня выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, 2 жителей Вавожского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Можгинском и Малопургинском районах, - написал руководитель.

Также за сутки выздоровели еще 16 человек, их отправили домой.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1440 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 27 из них закончились летальным исходом, выздоровели 1030 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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