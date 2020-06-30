2020-06-30T12:42:32+03:00
Общество

Бывшего замминистра промышленности и торговли России оштрафовали за хулиганство в аэропорту Ижевска

Дмитрий Овсянников не явился на судебное заседание
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Елена ЖелнинаФото: Елена Желнина
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В районном суде Удмуртии прошло заседание по делу о хулиганстве в аэропорту Ижевска. Бывший замминистра промышленности и торговли России устроил скандал и хотел показывать посадочный талон. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

На судебное заседание Дмитрий Овсянников не явился, дело было рассмотрено без него. При этом адвокат правонарушителя на рассмотрении дела пытался доказать отсутствие противоправных действий со стороны Овсянникова.

Суд признал бывшего замминистра виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 2 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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