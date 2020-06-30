Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 30 июня в Удмуртии выявили 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, 2 жителей Вавожского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Можгинском и Малопургинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 631
Можга - 203
Алнашский район - 117
Завьяловский район - 101
Малопургинский район - 55
Глазов - 38
Воткинский район - 33
Балезинский район - 35
Можгинский район - 25
Граховский район - 19
Увинский район - 17
Сарапул -34
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 20
Ярский район - 8
Воткинск - 11
Красногорский район - 7
Шарканский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 7
Игринский район -13
Кезский район - 6
Кизнерский район - 5
Камбарский район - 5
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 4
Селтинский район - 3
Вавожский район - 14
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 2
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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