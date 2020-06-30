2020-06-30T14:46:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 30 июня в Удмуртии выявили 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 3 жителей Сарапула, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, 2 жителей Вавожского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Можгинском и Малопургинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 631

Можга - 203

Алнашский район - 117

Завьяловский район - 101

Малопургинский район - 55

Глазов - 38

Воткинский район - 33

Балезинский район - 35

Можгинский район - 25

Граховский район - 19

Увинский район - 17

Сарапул -34

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 20

Ярский район - 8

Воткинск - 11

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 7

Игринский район -13

Кезский район - 6

Кизнерский район - 5

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 4

Селтинский район - 3

Вавожский район - 14

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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