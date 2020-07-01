Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России началось в Удмуртии

1 Июль 2020 2020-07-01T07:01:39+03:00

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Сегодня, 1 июля, в 8:00 в Удмуртии открылись избирательные участки в рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Этот день объявлен выходным, чтобы любой желающий мог прийти на свой участок и выразить свое мнение о поправках в главный документ страны. Кроме этого, оставить свой голос можно будет и за за присвоение Ижевску звания Города трудовой доблести.

Отметим, что одно из главных условий проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России – безопасность здоровья его участников. В связи с этим у всех жителей республики на входе на участок измерят температуру, руки обработают антисептиком, обувь – дезинфицирующим ковриком, вручат одноразовые маски и перчатки, индивидуальную ручку.

Напомним, что голосование началось уже 25 июня. За это время, по данным ЦИК России, свое мнение выразили уже жителей Удмуртии 415 068 человек.

ВАЖНО!

Узнать адрес своего участка можно по ссылке. Для голосования необходим паспорт.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/787836" frameborder="0"></iframe> Обращение Путина перед голосованием за поправки в Конституцию.Владимир Путин обратился к россиянам накануне итогового дня голосования по поправкам в Конституцию

ИСТОЧНИК KP.RU