Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию. О впечатлениях она рассказала на своей странице в «Инстаграм».
- Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Все , что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть, - написала Загитова.
Также Алина отметила, что каждый должен сделать свои выбор на голосовании и решить судьбу страны.
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Поздравление Олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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