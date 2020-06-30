Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:35:41+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова впервые приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию. О впечатлениях она рассказала на своей странице в «Инстаграм».

- Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Все , что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть, - написала Загитова.

Также Алина отметила, что каждый должен сделать свои выбор на голосовании и решить судьбу страны.

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Поздравление Олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

ИСТОЧНИК KP.RU