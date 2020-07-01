19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии

1 Июль 2020 2020-07-01T07:45:03+03:00

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В Удмуртии, по данным на 1 июля, выявлено еще 19 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 4 жителей Кизнерского района, 4 жителей Игринского района, 2 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Глазове и Балезинском районе.

Отметим, что еще 40 людям удалось окончательно справится с болезнью. К сожалению, еще одна пациентка – женщина 54 лет – скончалась.

Напомним, что с февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 130899 исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 1902 пробы на коронавирусную инфекцию.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1459 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 28 из них закончились летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU