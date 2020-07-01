2020-07-01T08:50:25+03:00
Общество

Глава Ижевска проинспектировал ход строительства школы на ул. Берша

По его словам, все работы идут по графику
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/olegbekmemetevФото: vk.com/olegbekmemetev
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил ход строительства школы на 1224 места на улице Архитектора П.П. Берша. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации города.

С мая 2020 года здесь работает новый подрядчик - строительная компания «Радонеж». С первым подрядчиком ООО «АрТель» контракт был расторгнут из-за несоблюдения обществом своих обязательств. Градоначальник отметил, что сегодня отставания от графика нет, новый подрядчик выдерживает все временные сроки, обозначенные в контракте.

- Сейчас на объекте возводятся внутренние перегородки, идет установка оконных блоков, началась наружная отделка стен. Дата первого Дня знаний в школе на Берша не меняется -1 сентября 2021 года, - сказал Олег Бекмеметьев.

Напомним, что долгожданная школа будет рассчитана на 1224 места – это 51 класс. На первом этаже трехэтажного здания разместятся начальные классы и целых два бассейна для учеников разного возраста, а также столовая. На втором этаже будут учебные классы, зал хореографии и актовый зал, а на третьем - два спортивных зала, причем один из них - с трибунами для зрителей. Рядом со школой появятся спортивные площадки: поле для мини-футбола, баскетбола, волейбола, теннистый корт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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