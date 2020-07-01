Две больницы Ижевска отремонтируют к концу лета

1 Июль 2020 2020-07-01T10:37:37+03:00

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В Ижевске в рамках проекта «Большой ремонт» продолжаются работы в двух больницах города: Республиканской детской клинической больнице и городской клинической больнице № 9. Как сообщает пресс-служба администрации города, обе больницы приведут в порядок до конца лета.

Отметим, что на ремонт корпусов Республиканской детской клинической больницы, расположенных по ул. Ленина, в этом году направлены 95 млн рублей. Капремонт проведен на нескольких этажах зданий больничного комплекса, которые находились в неудовлетворительном состоянии.

Фото: пресс-служба городской администрации

- Здесь с 1986 года не было ремонта, в лучшем случае - делали косметику, - рассказывает Павел Пупков, главный врач медучреждения. - Особенно нуждалось в обновлении отделение анестезиологии и реанимации, расположенное на 6-м этаже девятиэтажного корпуса. Мы же работаем с детьми, и очень важно, чтобы в больнице все было красиво и уютно.

По проекту «Большой ремонт» удалось привести в порядок 5-й и 8-й этажи девятиэтажного корпуса, 3-й этаж трехэтажного корпуса. Сейчас проводится ремонт 6-го этажа девятиэтажки, после его завершения здесь будет установлено новое технологическое реанимационное оборудование. В больнице внутренняя отделка обновилась на 90%, установлены новые оконные блоки, заменены инженерные коммуникации - системы теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляция, электрика.

Фото: пресс-служба городской администрации

Новая кровля появилась в трех корпусах городской клинической больницы № 9, внутри зданий проведены отделочные работы. В медучреждении полностью заменены два тепловых пункта, установлены около 600 новых оконных блоков и 250 дверей, проведен ремонт отделения стерилизации, амбулаторно-диагностического отделения, женской консультации.

В зданиях появилась современная сантехника, инженерное оборудование и др. Работы по модернизации больничных корпусов горбольницы № 9 будут продолжены. В планах на ближайшее время - завершение ремонта третьего этажа поликлиники, ремонт фасада, входных групп, водопровода и др. На эти цели по проекту «Большой ремонт» направлены 144 млн рублей.

Фото: пресс-служба городской администрации

- Я думаю, что проект «Большой ремонт», который реализуется Администрацией Ижевска при поддержке депутатов Городской думы, позволит повысить доступность и качество медицинского обслуживания населения, - говорит Дмитрий Никонов, председатель постоянной комиссии Городской думы Ижевска по экономической политике, промышленности и предпринимательству. - Например, в горбольнице № 9 обслуживаются жители Первомайского и Ленинского районов Ижевска, а также Малопургинского района. Пациентов здесь очень много, и все они нуждаются в комфортных условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU