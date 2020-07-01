Обокрал и спрятался в кустах: ижевчанина задержали за грабеж в отношении пенсионерки

1 Июль 2020 2020-07-01T11:12:19+03:00

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В Ижевске на улице Сабурова произошло ограбление 59-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

К пенсионерке подбежал незнакомый мужчина, толкнул ее и вырвал из рук сумку, в которой были деньги, банковская карта и документы. Женщина обратилась в полицию, указала приметы злоумышленника, которые были незамедлительно переданы всем наружным патрулям.

Вскоре злоумышленника удалось найти – он прятался в кустах. Недалеко от места задержания была обнаружена пустая сумка, похищенная у пенсионерки. Женщина опознала мужчину. Им оказался 51-летний неработающий, ранее судимый ижевчанин. Установлено, что два дня назад мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия».

Отметим, что после ограбления пенсионерки мужчина похожим образом на этой же улице похитил еще и мобильный телефон у 26-летней горожанки. По данному факту также возбуждено уголовное дело. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU