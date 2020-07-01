Голосование по поправкам в Конституцию 2020: явка в Удмуртии на 10:00 составила 44,42%
В Удмуртии продолжается общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России и присвоение Ижевску почетного звания города трудовой доблести. Как рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики на 10:00 1 июля явка в нашем регионе составила 44,42% (начиная с 25 июня).
- Явка складывалась равномерно, без скачков. Все районы Ижевска имеют ровные цифры, все перешагнули за 30%. В сельских районах явка выше. Я бы сказал, что явка высокая с учетом всех погодных условий, которые были все эти дни. Надеемся, что жители Удмуртии найдут время придут и примут участие в голосовании. Надеюсь на конструктивную работу, - отметил Кушко.
Напомним, что всего в республике работает 1185 участков: 21 временный и 1164 постоянных. Все участки работаю до 20:00. При себе нужно меть паспорт.
Напомним, что «Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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