Ремонт двух тротуаров завершили в Ижевске

1 Июль 2020 2020-07-01T13:07:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске отремонтировали тротуар на ул. Ленина (от дома № 140а до дома № 152 - напротив ТЦ «Радуга») и на ул. 40 Лет Победы (ул. Ленина до ул. Первомайская). Об этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, еще 6 тротуаров сейчас в работе:

- ул. Сельская, от дома № 6 до дома № 16;

- ул. Автозаводская, от ул. Петрова до пр. Копровый;

- пр. Калашникова, от ул. Молодежная до ул. Союзная;

- ул. Первомайская, от ул. П. Блинова до ТЦ «Пассаж»;

- ул. Петрова от ул. Рупасова до ул. Сабурова;

- ул. Выставочная от больницы до ул. Сельской.

Отметим, что всего в Ижевске в этом году по республиканской программе ремонта подрядчики сделают 27 пешеходных дорожек. Плюс два тротуара дополнительно отремонтируют за счет экономии от торгов:

- тротуар по ул. Милиционная от Летнего сада;

- тротуар от ул. Петрова до д/с № 221.

Стоимость работ - 129 млн рублей. Гарантийный срок эксплуатации тротуаров - 5 лет.

Кроме этого, еще 20 тротуаров будут отремонтированы за федеральные деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Голосование по поправкам в Конституцию 2020: явка в Удмуртии на 12:00 составила 47,54%

Обокрал и спрятался в кустах: ижевчанина задержали за грабеж в отношении пенсионерки

ИСТОЧНИК KP.RU