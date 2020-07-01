Ремонт двух тротуаров завершили в Ижевске
В Ижевске отремонтировали тротуар на ул. Ленина (от дома № 140а до дома № 152 - напротив ТЦ «Радуга») и на ул. 40 Лет Победы (ул. Ленина до ул. Первомайская). Об этом рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».
По его словам, еще 6 тротуаров сейчас в работе:
- ул. Сельская, от дома № 6 до дома № 16;
- ул. Автозаводская, от ул. Петрова до пр. Копровый;
- пр. Калашникова, от ул. Молодежная до ул. Союзная;
- ул. Первомайская, от ул. П. Блинова до ТЦ «Пассаж»;
- ул. Петрова от ул. Рупасова до ул. Сабурова;
- ул. Выставочная от больницы до ул. Сельской.
Отметим, что всего в Ижевске в этом году по республиканской программе ремонта подрядчики сделают 27 пешеходных дорожек. Плюс два тротуара дополнительно отремонтируют за счет экономии от торгов:
- тротуар по ул. Милиционная от Летнего сада;
- тротуар от ул. Петрова до д/с № 221.
Стоимость работ - 129 млн рублей. Гарантийный срок эксплуатации тротуаров - 5 лет.
Кроме этого, еще 20 тротуаров будут отремонтированы за федеральные деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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