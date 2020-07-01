Голосование по поправкам в Конституцию 2020: явка в Удмуртии на 12:00 составила 47,54%

1 Июль 2020 2020-07-01T12:07:39+03:00

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В ЦИК Удмуртии рассказали о явке на 12:00 на голосовании по поправкам в Конституцию России.

- Голосование продолжается. С момента последней встречи 47,54% явка по республике. Хороший результат на данное время. С большим отрывом идут сельские районы, но и все города и районы Ижевска показывают хороший результат. В лидерах Алнашский, Граховский, Глазовский, Дебесский, Селтинский районы, - отметил председатель Центральной избирательной комиссии республики. - Жалоб на данный период не поступило, были вопросы пояснения, мы все отрабатываем. Будем надеяться на хороший результат. Происшествий нет.

Напомним, что всего в республике работает 1185 участков: 21 временный и 1164 постоянных. Все участки работаю до 20:00. При себе нужно меть паспорт.

«Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.

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Голосование по поправкам в Конституцию 2020: явка в Удмуртии на 10:00 составила 44,42%

ИСТОЧНИК KP.RU