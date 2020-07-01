Итоги конкурса «Добрососедство» подвели в Ижевске

1 Июль 2020 2020-07-01T14:29:09+03:00

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В Ижевске 1 июля подвели итоги конкурса «Добрососедство», который стартовал еще апреле, в разгар режима самоизоляции и ограничительных мер.

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте», результат конкурса превзошел все ожидания: жители организовывали дежурства, помогали друг другу с покупками, выгулом собак, шили маски, совместно делали уроки с детьми, даже проводили зарядку на балконах в это непросто время!

Фото: vk.com/a.brechalov

А теперь об итогах:

1 место - жители дома ул. Красногеройская, 103 получили сертификат на благоустройство дома или придомовой территории на сумму 250 000 рублей.

2 место - команда «Добродомов 1 и 2» - жители домов ул. Удмуртская 266 и 268. Они получили сертификат на 200 000 рублей.

3 место - у «Добродома 3» - ул. Удмуртская 264 - сертификат на 150 000 рублей.

Гран-при конкурса - сертификат на 300 тысяч рублей отправился жителям дома № 105 на улице Красногеройской. Отметим, что конкурс планируется сделать ежегодным.

Фото: vk.com/a.brechalov

- Я поздравляю победителей и участников, вы получили гораздо больше, чем награды. Вы сумели вернуть в нашу жизнь доверие к соседям, умение приходить на помощь и быть рядом просто так, - подытожил глава республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU