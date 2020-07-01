Явка на голосовании по Конституции в Удмуртии превысила 50%

1 Июль 2020 2020-07-01T15:05:22+03:00

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В ЦИК Удмуртии рассказали о явке на 15:00 на голосовании по поправкам в Конституцию России.

- На 15:00 проголосовали 602 865 участников голосования, что составило 51,26 %. Лидерами могла бы обозначить Алнашский район(76,52%), Глазовский район (74,40%), Граховский район (75,97%), Дебесский район (76,06%), Каракулинский районе (71,62%), Кизнерский (72,85%) район, Киясовский район (74,42%). Нарушений нет, жалоб нет, все в текущем режиме, происшествий тоже не было, - прокомментировала заместитель председателя ЦИК Удмуртии Жанна Дворцова.

Напомним, что «Комсомолка» ведет текстовую трансляцию с избирательных участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU