1 Июль 2020 2020-07-01T16:32:53+03:00

Он преодолел дистанцию в 60 км

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Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин принял участие в виртуальном лыжероллерном туре World Classic Tour. Об этом сообщается в группе sportur.ru «ВКонтакте».

- Сложно было представить, что гонки можно бегать виртуально. И все же, я люблю контактную борьбу: ловить поток, наблюдать за соперниками, слышать их дыхание и ловить каи ф, когда они финишируют за моеи спинои , - написал Вылегжанин в своем Инстаграм.

Отметим, что спортсмен преодолел дистанцию в 60 км и занял 4 место.

Итоги первого этапа World Classic Tour:

1. Ветле Тили (Норвегия) – 02:14:12

2. Томми Бюлунд (Швеция) – 02:21:45

3. Адам Бломберг (Швеция) – 02:22:45

4. Максим Вылегжанин (Россия) – 02:23:06

5. Джанни Зорзи (Италия) – 02:283:07

Второй и третий туры состоятся 10 июля (48 км) и 24 июля (47 км).

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ИСТОЧНИК KP.RU