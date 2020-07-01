400 000 жителей республики отдали голос за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести»
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел предварительные итоги сбора подписей за присвоение столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести».
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, за 7 дней общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России более 250000 ижевчан, пришедших на избирательные участки, поддержали инициативу о присвоении городу этого высокого статуса. Ранее было собрано еще порядка 150 тысяч подписей за эту инициативу.
- Ижевск - один из самых достойных претендентов на получение этого звания, - отметил Олег Бекмеметьев. - Промышленные предприятия, работавшие в столице Удмуртии в годы войны, снабжали армию военной техникой и снаряжением. Они дали фронту более 12 млн единиц стрелкового оружия. С января 1942 года за сутки наши заводы вооружали одну стрелковую дивизию и одну авиационную. Неоценим вклад в приближение Победы инженеров, техников, рабочих. Они, полуголодные, работали по 12-16 часов в сутки, иногда месяцами не выходили из цехов заводов.
Напомним, что наряду с нашим городом на получение почетного звания претендуют еще 20 российских городов, крупным промышленным центров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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