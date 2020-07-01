2020-07-01T17:57:23+03:00
Политика

400 000 жителей республики отдали голос за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести»

Это предварительные итоги
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подвел предварительные итоги сбора подписей за присвоение столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести».

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, за 7 дней общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России более 250000 ижевчан, пришедших на избирательные участки, поддержали инициативу о присвоении городу этого высокого статуса. Ранее было собрано еще порядка 150 тысяч подписей за эту инициативу.

- Ижевск - один из самых достойных претендентов на получение этого звания, - отметил Олег Бекмеметьев. - Промышленные предприятия, работавшие в столице Удмуртии в годы войны, снабжали армию военной техникой и снаряжением. Они дали фронту более 12 млн единиц стрелкового оружия. С января 1942 года за сутки наши заводы вооружали одну стрелковую дивизию и одну авиационную. Неоценим вклад в приближение Победы инженеров, техников, рабочих. Они, полуголодные, работали по 12-16 часов в сутки, иногда месяцами не выходили из цехов заводов.

Напомним, что наряду с нашим городом на получение почетного звания претендуют еще 20 российских городов, крупным промышленным центров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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