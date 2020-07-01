Коронавирус в Ижевске, последние новости на 1 июля: 40 выздоровевших и один летальный случай

В Удмуртии, по данным на 1 июля, выявлено еще 19 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 4 жителей Кизнерского района, 4 жителей Игринского района, 2 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Глазове и Балезинском районе.

Отметим, что еще 40 людям удалось окончательно справится с болезнью. К сожалению, еще одна пациентка – женщина 54 лет – скончалась.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1459 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 28 из них закончились летальным исходом.

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По состоянию на 1 июля общее количество заболевших коронавирусом в России составило 654405 человек. За сутки опасным вирусом заразились 6556 человек.

Жертвами коронавируса стали 216 пациентов, таким образом общее число погибших в Россия на сегодняшний день составляет 9536 человек.

За сутки вылечились и отправились домой 10281 пациентов, общее число выздоровевших в Россия достигло уже 422931 человек.

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