17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии
17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии на 2 июля. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».
Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Кезского района, 1 жителя Каракулинского района. Полностью справился с болезнью еще одмин человек. К сожалению, одна пациентка – женщина 64 лет – скончалась.
Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 1476 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 29 из них закончились летальным исходом, 1071 человек выздоровел.
КСТАТИ!
С февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 133029 исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2130 проб на коронавирусную инфекцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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