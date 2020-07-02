2 Июль 2020 2020-07-02T08:07:34+03:00

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17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии на 2 июля. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Кезского района, 1 жителя Каракулинского района. Полностью справился с болезнью еще одмин человек. К сожалению, одна пациентка – женщина 64 лет – скончалась.

Всего в Удмуртской Республике зарегистрировано 1476 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 29 из них закончились летальным исходом, 1071 человек выздоровел.

КСТАТИ!

С февраля 2020 года по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях Удмуртской Республики проведено 133029 исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2130 проб на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU