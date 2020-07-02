Четверо с энцефалитом, двое с боррелиозом: сколько человек атаковали клещи в Удмуртии?
11085 человек в Удмуртии обратились с жалобами на присасывание клещей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.
Среди обратившихся 2148 человек - дети. Больше всего жалоб на клещей в Ижевске (53%), Воткинске (6%) и Можгинском районе (5%).
7803 клещей исследовали на наличие возбудителя энцефалита. Его выявили в 226 (3%) случаях. 5809 кровососов изучили на наличие возбудителя боррелиоза. Его подтвердили в 2414 (42%) случаях.
Прививки против клещевого энцефалита были у 9% обратившихся. На 29 июня в Удмуртии было четверо больных клещевым энцефалитом и двое - боррелиозом. В Сюмсинском, Дебесском, Граховском и Селтинском районах не проводились обработки от клещей. Всего в республике обработали 1483,9 га.
Ранее мы рассказывали, что аномально теплая зима может привести к активности клещей и мышей. Но пока количество обращений находится на уровне прошлого года. Однако первый случай присасывания клеща в этом году обнаружили рано.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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