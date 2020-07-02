Глава Ижевска рассказал, что будут ремонтировать на Центральной площади в рамках гарантии

2 Июль 2020 2020-07-02T07:32:05+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в своем традиционном прямом эфире в социальных сетях «Кофе с мэром» рассказал, что отремонтируют на Центральной площади в этом году. Вопросы по поводу состояния пространства ему задали ижевчане. Они пожаловались на состояние деревьев и скамеек.

Глава города подчеркнул, что разные элементы благоустройства на площади имеют разный гарантийный срок: деревья, плитка, фонтан… В этом году заменят засохшие растения и высадят траву на газонах там, где она плохо взошла. Скамейки обработают от ржавчины. Потемневшее дерево на них отшлифуют, а потом восстановят лаковое покрытие. Часть работ уже началась.

Олег Бекмеметьев посетовал на «народные тропы», которые появились на газоне.

- Эти тропы рукотворные, вернее, ноготворные. Несмотря на то что это газон, мы срезаем по нему и проделываем дополнительные пути. Хотелось бы обратиться к горожанам: относитесь бережно к нашей Центральной площади и ко всем нашим местам массового пребывания, - сказал глава города.

Напомним, на Центральной площади еще зимой треснула плитка. Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем видео говорил, что урон объекту наносят и велосипедисты и любители экстремальных видов спорта. Власти неоднократно подчеркивали, что Центральная площадь - место для пеших прогулок.

Кофе с мэром #ОлегБекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU