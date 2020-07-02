2020-07-02T07:32:05+03:00
Общество

Глава Ижевска рассказал, что будут ремонтировать на Центральной площади в рамках гарантии

Работы уже начались
Анастасия Захарова
Поделиться:
Ранее в разрушении площади обвиняли экстремаловРанее в разрушении площади обвиняли экстремаловФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в своем традиционном прямом эфире в социальных сетях «Кофе с мэром» рассказал, что отремонтируют на Центральной площади в этом году. Вопросы по поводу состояния пространства ему задали ижевчане. Они пожаловались на состояние деревьев и скамеек.

Глава города подчеркнул, что разные элементы благоустройства на площади имеют разный гарантийный срок: деревья, плитка, фонтан… В этом году заменят засохшие растения и высадят траву на газонах там, где она плохо взошла. Скамейки обработают от ржавчины. Потемневшее дерево на них отшлифуют, а потом восстановят лаковое покрытие. Часть работ уже началась.

Олег Бекмеметьев посетовал на «народные тропы», которые появились на газоне.

- Эти тропы рукотворные, вернее, ноготворные. Несмотря на то что это газон, мы срезаем по нему и проделываем дополнительные пути. Хотелось бы обратиться к горожанам: относитесь бережно к нашей Центральной площади и ко всем нашим местам массового пребывания, - сказал глава города.

Напомним, на Центральной площади еще зимой треснула плитка. Глава Удмуртии Александр Бречалов в своем видео говорил, что урон объекту наносят и велосипедисты и любители экстремальных видов спорта. Власти неоднократно подчеркивали, что Центральная площадь - место для пеших прогулок.

Кофе с мэром #ОлегБекмеметьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запрет на катание на велосипедах и скейтах: ижевчан просят бережнее относиться к Центральной площади

«Что делать?»: глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади

На Центральной площади Ижевска треснула плитка

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые спортплощадки и коворкинг появятся в школах Ижевска
Селфи-игра и розыгрыш призов: как в Удмуртии пройдет вручение медалей «За особые успехи в учении»
Житель Удмуртии поджег женщину за отказ вступить с ним в интимные отношения
17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии
Глава Ижевска рассказал, что будут ремонтировать на Центральной площади в рамках гарантии
Четверо с энцефалитом, двое с боррелиозом: сколько человек атаковали клещи в Удмуртии?
Два автомобиля столкнулись в Удмуртии
49 лагерей при школах откроются в Ижевске с 12 июля
Более 60% жителей Удмуртии проголосовали «за» поправки в Конституцию
54,19% жителей Удмуртии приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию России
400 000 жителей республики отдали голос за присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести»
Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин принял участие в виртуальном лыжероллерном туре
Явка на голосовании по Конституции в Удмуртии превысила 50%
Итоги конкурса «Добрососедство» подвели в Ижевске
Ремонт двух тротуаров завершили в Ижевске
Голосование по поправкам в Конституцию 2020: явка в Удмуртии на 12:00 составила 47,54%
Обокрал и спрятался в кустах: ижевчанина задержали за грабеж в отношении пенсионерки
Голосование по поправкам в Конституцию 2020: явка в Удмуртии на 10:00 составила 44,42%
Две больницы Ижевска отремонтируют к концу лета
Глава Ижевска проинспектировал ход строительства школы на ул. Берша
19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России началось в Удмуртии