Житель Удмуртии поджег женщину за отказ вступить с ним в интимные отношения

2 Июль 2020 2020-07-02T09:04:09+03:00

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В Завьяловском районе Удмуртии завершено расследование уголовного дела об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью местной жительнице. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, в совершении преступления обвиняется ранее неоднократно судимый 26-летний житель.

Утром 18 января этого года мужчина отдыхал в бане у знакомых в деревне Средний Постол. Злоумышленник выпивал и в какой-то момент предложил одной из присутствующих женщин – 40-летней ранее знакомой местной жительнице вступить с ним в половую связь. Однако женщина ответила отказом. После обвиняемый взял в руки бензопилу с находящейся в бензобаке легковоспламеняющейся жидкостью и облил ею голову и одежду потерпевшей.

- Затем он поднес к женщине зажигалку с горящим пламенем и, высказывая в ее адрес угрозу убийством, поджег. В результате этого потерпевшей были причинены термические ожоги 2,3,4 степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей площадью 10 %, из них 3,4 степени 5 %. Женщина была госпитализирована, ей оказана медицинская помощь. Оставшийся на ее лице рубец повлек неизгладимое обезображивание лица, - рассказывают в ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU