Два автомобиля столкнулись в Удмуртии

2 Июль 2020 2020-07-02T06:18:52+03:00

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На первом километре дороги д. Подгорное - д. Оросово Балезинского района столкнулись два легковых автомобиля - LADA Kalina и Lifan solano. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительной версии водитель «Лады» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате водитель «Лады», 32-летняя женщина, водитель Lifan Solano, 27-летний мужчина и его 35-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. В ДТП погибла женщина - 57-летняя пассажирка «Лады». Она скончалась на месте от полученных травм.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU