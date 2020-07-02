Новые спортплощадки и коворкинг появятся в школах Ижевска

2 Июль 2020 2020-07-02T10:21:26+03:00

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Новые спортивные площадки, коворкинг, оргтехника появятся в этом году в ижевских школах. Об этом 1 июля рассказал Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в рамках проекта «Кофе с мэром».

Так, по республиканской программе инициативного бюджетирования, которая реализуется при поддержке главы Удмуртии Александра Бречалова, финансовую поддержку получат 16 школ. Все они стали победителями конкурса «Наша инициатива».

Среди победителей, например, Школе кадетского движения. Там уже летом будет обустроен плац для строевой подготовки. А в школе №5 появится новая оргтехнитка. В школе № 63 реализуется проект «Открытый коворкинг» - пространство, где школьники, жители микрорайона, родители учащихся смогут заниматься различными видами деятельности: творческой, интеллектуальной, трудовой и т.д.

В школах № 78, № 80 и детском саду № 171 будут отремонтированы бассейны, в школах № 49, № 50, № 88 и военно-патриотическом центре «Школа юных летчиков» появятся спортплощадки. Ремонт помещений и замена оконных блоков по программе инициативного бюджетирования запланированы в лицеях № 14, № 45, школе № 89, детских садах № 90, № 266, благоустройство территории - в дошкольном учреждении № 222.

Общий объем финансирования в этом году по республиканской программе инициативного бюджетирования в сфере образования составляет 15,6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU