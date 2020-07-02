2 Июль 2020 2020-07-02T13:04:06+03:00

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На крыше бомбоубежища 1 РКБ Ижевска появится вертолетная площадка для санавиации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ее планируют начать строить в сентябре-октябре и закончить до конца года. Ориентировочная стоимость работ - 3,8 миллионов рублей.

Отметим, что с начала 2020 года санавиации Удмуртии совершила 117 вылетов. Вертолет полностью оснащен современным оборудованием, которое позволяет следить за состоянием пациента в полете.

Решение по транспортировке принимается в зависимости от состояния пациента и расстояния до медицинской организации. Вылеты осуществляются по экстренным показаниям: при остром инфаркте миокарда, остром нарушении мозгового кровообращения, при нарушении проходимости верхних дыхательных путей, при наличии повреждений двух и более анатомических областей, ожогах площадью более 15%, черепно-мозговых травмах, травмах спинного мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU