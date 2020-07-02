2020-07-02T12:38:00+03:00
Происшествия

59-летняя женщина погибла в ДТП в Удмуртии

Авария произошла в Малопургинском районе
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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2 июля около 10:46 на 137 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7-Волга» (Малопургинский район) произошло смертельное ДТП.

Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, 58-летний водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом, по предварительным данным, не соблюдал безопасную дистанцию и наехал на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 58-летнего мужчины.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате аварии пассажир «легковушки» - 59-летняя женщина - от полученных травм скончалась на месте происшествия. По данному факту ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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