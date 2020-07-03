Двое рабочих ижевского предприятия пострадали при взрыве кислородного баллона
Двое рабочих ижевского предприятия пострадали при взрыве кислородного баллона. Инцидент произошел еще 27 ноября прошлого года, однако компания, в которой они трудились, не сообщила о несчастном случае. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
Так, руководитель предприятия получил штраф в размере 20 тысяч рублей, а в отношении начальника юридического отдела возбуждено административное дело «Нарушение трудового законодательства».
Компания также была привлечена к административной ответственности Гострудинспекцией Удмуртии. Предприятие должно выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей. Данное решение признал законным Первомайский райсуд.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жителей Ижевска предупредили о резком ухудшении погодных условий 3 июля
Два жителя Удмуртии погибли при пожаре
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»