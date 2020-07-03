2020-07-03T06:43:48+03:00
Общество

Двое рабочих ижевского предприятия пострадали при взрыве кислородного баллона

При этом компания, в которой они трудились, не сообщила о несчастном случае
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Двое рабочих ижевского предприятия пострадали при взрыве кислородного баллона. Инцидент произошел еще 27 ноября прошлого года, однако компания, в которой они трудились, не сообщила о несчастном случае. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, руководитель предприятия получил штраф в размере 20 тысяч рублей, а в отношении начальника юридического отдела возбуждено административное дело «Нарушение трудового законодательства».

Компания также была привлечена к административной ответственности Гострудинспекцией Удмуртии. Предприятие должно выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей. Данное решение признал законным Первомайский райсуд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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