3 Июль 2020 2020-07-03T06:43:48+03:00

При этом компания, в которой они трудились, не сообщила о несчастном случае

Изменить размер текста: A A

Двое рабочих ижевского предприятия пострадали при взрыве кислородного баллона. Инцидент произошел еще 27 ноября прошлого года, однако компания, в которой они трудились, не сообщила о несчастном случае. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, руководитель предприятия получил штраф в размере 20 тысяч рублей, а в отношении начальника юридического отдела возбуждено административное дело «Нарушение трудового законодательства».

Компания также была привлечена к административной ответственности Гострудинспекцией Удмуртии. Предприятие должно выплатить штраф в размере 240 тысяч рублей. Данное решение признал законным Первомайский райсуд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителей Ижевска предупредили о резком ухудшении погодных условий 3 июля

Два жителя Удмуртии погибли при пожаре

ИСТОЧНИК KP.RU