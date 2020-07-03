2020-07-03T07:42:24+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил аварию на трассе в Удмуртии

Пострадал он и его пассажир
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФОТО: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

1 июля пьяный водитель устроил аварию на 27 километре дороги Ува-Сюмси. 31-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП сам водитель и его 39-летний пассажир были госпитализированы: мужчины получили травмы. Устроившему ДТП грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

Жителей Удмуртии просят сообщать о подозрительных и пьяных водителях по телефонам дежурной части: (3412) 415-700, 415-701.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Спасатели Ижевска вытащили застрявшего на лестничной клетке ребенка

Ижевску присвоено звание «Город трудовой доблести»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В квартире по улице Орджоникидзе в Ижевске обнаружено тело мужчины
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» отметят праздничным концертом и салютом
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 июля: 23 случая заражения и 25 выздоровевших
Пьяный водитель устроил аварию на трассе в Удмуртии
Спасатели Ижевска вытащили застрявшего на лестничной клетке ребенка
Двое рабочих ижевского предприятия пострадали при взрыве кислородного баллона
46-летнюю женщину разыскивают в Удмуртии
Полиция задержала в Ижевске мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой
Прошло два года с момента пожара в главном корпусе оружейного завода «Ижмаш»
Юрист из Ижевска рассказал о процедуре банкротства
Ижевску присвоено звание «Город трудовой доблести»
Реабилитационные центры для детей возобновляют свою работу в Удмуртии
Жителей Ижевска предупредили о резком ухудшении погодных условий 3 июля
Два жителя Удмуртии погибли при пожаре
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Удмуртии подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию России
1 сентября в школы Ижевска придут более 10 тысяч первоклассников
59-летняя женщина погибла в ДТП в Удмуртии
На крыше бомбоубежища 1 РКБ Ижевска появится вертолетная площадка для санавиации
Новые спортплощадки и коворкинг появятся в школах Ижевска
Селфи-игра и розыгрыш призов: как в Удмуртии пройдет вручение медалей «За особые успехи в учении»