Пьяный водитель устроил аварию на трассе в Удмуртии
1 июля пьяный водитель устроил аварию на 27 километре дороги Ува-Сюмси. 31-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.
В результате ДТП сам водитель и его 39-летний пассажир были госпитализированы: мужчины получили травмы. Устроившему ДТП грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.
Жителей Удмуртии просят сообщать о подозрительных и пьяных водителях по телефонам дежурной части: (3412) 415-700, 415-701.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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