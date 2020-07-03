Пьяный водитель устроил аварию на трассе в Удмуртии

3 Июль 2020 2020-07-03T07:42:24+03:00

Пострадал он и его пассажир

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1 июля пьяный водитель устроил аварию на 27 километре дороги Ува-Сюмси. 31-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Niva, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП сам водитель и его 39-летний пассажир были госпитализированы: мужчины получили травмы. Устроившему ДТП грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

Жителей Удмуртии просят сообщать о подозрительных и пьяных водителях по телефонам дежурной части: (3412) 415-700, 415-701.

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ИСТОЧНИК KP.RU