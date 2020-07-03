Спасатели Ижевска вытащили застрявшего на лестничной клетке ребенка
2 июля спасатели Ижевска вытащили застрявшего на лестничной клетке ребенка. 4-летней девочке медицинская помощь не потребовалась, сообщает поисково-спасательная служба города на официальной странице во «ВКонтакте».
- В процессе игры дети не только познают много нового, но и знакомятся с суровыми реалиями жизни. 2 июля около 17:30, на пульт оперативного дежурного поступил звонок, о застрявшем ребенке (девочка 4-5лет), на лестничной клетке. Прибывшие спасатели увидели «классическую» схему, как делать не надо, - рассказали в ведомстве.
При помощи ручного гидравлического инструмента спасатели раздвинули прутья, и девочка была спасена из заточения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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