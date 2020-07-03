2020-07-03T07:05:42+03:00
Общество

Спасатели Ижевска вытащили застрявшего на лестничной клетке ребенка

4-летней девочке медицинская помощь не потребовалась
Поделиться:
ФОТО: поисково-спасательная служба ИжевскаФОТО: поисково-спасательная служба Ижевска
Изменить размер текста:

2 июля спасатели Ижевска вытащили застрявшего на лестничной клетке ребенка. 4-летней девочке медицинская помощь не потребовалась, сообщает поисково-спасательная служба города на официальной странице во «ВКонтакте».

- В процессе игры дети не только познают много нового, но и знакомятся с суровыми реалиями жизни. 2 июля около 17:30, на пульт оперативного дежурного поступил звонок, о застрявшем ребенке (девочка 4-5лет), на лестничной клетке. Прибывшие спасатели увидели «классическую» схему, как делать не надо, - рассказали в ведомстве.

При помощи ручного гидравлического инструмента спасатели раздвинули прутья, и девочка была спасена из заточения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двое рабочих ижевского предприятия пострадали при взрыве кислородного баллона

Ижевску присвоено звание «Город трудовой доблести»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В квартире по улице Орджоникидзе в Ижевске обнаружено тело мужчины
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» отметят праздничным концертом и салютом
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 июля: 23 случая заражения и 25 выздоровевших
Пьяный водитель устроил аварию на трассе в Удмуртии
Спасатели Ижевска вытащили застрявшего на лестничной клетке ребенка
Двое рабочих ижевского предприятия пострадали при взрыве кислородного баллона
46-летнюю женщину разыскивают в Удмуртии
Полиция задержала в Ижевске мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой
Прошло два года с момента пожара в главном корпусе оружейного завода «Ижмаш»
Юрист из Ижевска рассказал о процедуре банкротства
Ижевску присвоено звание «Город трудовой доблести»
Реабилитационные центры для детей возобновляют свою работу в Удмуртии
Жителей Ижевска предупредили о резком ухудшении погодных условий 3 июля
Два жителя Удмуртии погибли при пожаре
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 2 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Удмуртии подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию России
1 сентября в школы Ижевска придут более 10 тысяч первоклассников
59-летняя женщина погибла в ДТП в Удмуртии
На крыше бомбоубежища 1 РКБ Ижевска появится вертолетная площадка для санавиации
Новые спортплощадки и коворкинг появятся в школах Ижевска
Селфи-игра и розыгрыш призов: как в Удмуртии пройдет вручение медалей «За особые успехи в учении»