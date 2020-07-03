Присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» отметят праздничным концертом и салютом

3 Июль 2020 2020-07-03T09:23:32+03:00

Изменить размер текста: A A

3 июля в Ижевске пройдут праздничные мероприятия, посвященные присвоению звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так, в 20:00 начнется праздничный концерт на площадке у фонтана «Спасибо, ижевчане!».

С 22:15 до 22:30 лазерное шоу на водной глади фонтана, посвящённое Ижевску (новое лазерное шоу с образами военной техники, которая производилась на заводах города в годы Великой Отечественной войны, а также современных видов вооружения).

Завершит праздничную программу салют на акватории Ижевского пруда, он начнется в 22:30.

Напомним, Ижевск получил звание «Город трудовой доблести», об этом 2 июля сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов (подробнее).

При этом ижевчан просят соблюдать социальную дистанцию и помнить о масочном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Что даст звание «Город трудовой славы» Ижевску, рассказываем в нашем материале (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU