2020-07-03T09:23:32+03:00
Общество

Присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести» отметят праздничным концертом и салютом

Мероприятия пройдут 3 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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3 июля в Ижевске пройдут праздничные мероприятия, посвященные присвоению звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так, в 20:00 начнется праздничный концерт на площадке у фонтана «Спасибо, ижевчане!».

С 22:15 до 22:30 лазерное шоу на водной глади фонтана, посвящённое Ижевску (новое лазерное шоу с образами военной техники, которая производилась на заводах города в годы Великой Отечественной войны, а также современных видов вооружения).

Завершит праздничную программу салют на акватории Ижевского пруда, он начнется в 22:30.

Напомним, Ижевск получил звание «Город трудовой доблести», об этом 2 июля сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов (подробнее).

При этом ижевчан просят соблюдать социальную дистанцию и помнить о масочном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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