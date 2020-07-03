2020-07-03T11:47:01+03:00
Общество

Из-за ремонта на трамвайных путях в Ижевске на одном из участков закроют движение трамвая №2

Рассказываем, как будет организовано движение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске 4 и 5 июля на участке улицы Орджоникидзе ограничат движение трамвая №2. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- С 12:00 до 17:00, в связи с проведением ремонта на трамвайных путях, будет закрыто движение трамвая №2 по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ленина до улицы Промышленной, - говорится в сообщении.

Движение будет организовано: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок.

В остальное время трамваи будут курсировать по своему обычному маршруту - от Буммаша до улицы Промышленной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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