В квартире по улице Орджоникидзе в Ижевске обнаружено тело мужчины

3 Июль 2020 2020-07-03T10:43:49+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- 29 июня 2020 года тело мужчины было обнаружено в квартире по улице Орджоникидзе. По данным следствия 46-летняя жена, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры ударила мужчину ножом. В результате полученного ранения он скончался, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, подозреваемая задержана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU