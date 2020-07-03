2020-07-03T10:43:49+03:00
Происшествия

В квартире по улице Орджоникидзе в Ижевске обнаружено тело мужчины

По подозрению в убийстве мужа задержана гражданская жена потерпевшего
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- 29 июня 2020 года тело мужчины было обнаружено в квартире по улице Орджоникидзе. По данным следствия 46-летняя жена, находясь в состоянии опьянения, в ходе ссоры ударила мужчину ножом. В результате полученного ранения он скончался, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, подозреваемая задержана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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