С апреля 2020 года в полицию Удмуртии поступило более 70 сообщений о пропавших в лесу жителях

3 Июль 2020 2020-07-03T11:48:57+03:00

На сегодня 8 человек не найдены

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В Удмуртии с апреля 2020 года в полицию поступило 71 сообщение о пропавших в лесу жителях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- С апреля в полицию уже поступило 71 сообщение о лицах, ушедших в лес за дровами, грибами, ягодами и не вернувшихся домой. В большинстве случаев заблудившихся находят в первые же сутки. 8 человек на сегодняшний день не найдены. При этом статистика показывает, что в 90% случаях потерявшиеся – это лица старше 60 лет. Больше всего пропавших зарегистрировано в Завьяловском районе, - говорится в сообщении.

Жителям Удмуртии напоминают, что если они собираются в лес, то при себе нужно иметь средство связи, телефон должен быть заряжен. А также рекомендуют не отпускать пожилых родственников в лес одних.

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ИСТОЧНИК KP.RU