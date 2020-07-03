2020-07-03T13:05:43+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали в результате ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске

ДТП произошло 3 июля днем
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алексей ПлотниковФото: Алексей Плотников
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В Ижевске на Воткинском шоссе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом «Комсомолке» сообщил начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников.

- По предварительным данным, столкнулись машины «Нива» и «Лексус», в результате ДТП пострадало три человека, в том числе двое детей, их отвезли в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметил Александр Мельников.

Очевидцы сообщают, что при повороте на СХВ затруднено движение, водителей просят быть внимательными.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В МВД по Удмуртии рассказали, сколько человек потерялись в лесу с апреля этого года.

- Прокуратура Удмуртии обжаловала мягкий приговор в отношении убийцы и педофила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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