Двое детей пострадали в результате ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске
В Ижевске на Воткинском шоссе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом «Комсомолке» сообщил начальник первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников.
- По предварительным данным, столкнулись машины «Нива» и «Лексус», в результате ДТП пострадало три человека, в том числе двое детей, их отвезли в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметил Александр Мельников.
Очевидцы сообщают, что при повороте на СХВ затруднено движение, водителей просят быть внимательными.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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