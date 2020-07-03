2020-07-03T12:30:40+03:00
Происшествия

Прокуратура Удмуртии обжаловала мягкий приговор в отношении убийцы и педофила

Ранее мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Прокуратура Удмуртии обжаловала приговор, который вынесли в отношении местного жителя. Он обвинялся в убийстве и сексуальном насилии в отношении малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

17 июня 2020 года районный суд вынес обвинительный приговор мужчине и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура посчитала приговор чрезмерно мягким и обжаловала в апелляционном порядке.

Окончательную точку в деле поставит суд апелляционной инстанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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