Прокуратура Удмуртии обжаловала мягкий приговор в отношении убийцы и педофила
Прокуратура Удмуртии обжаловала приговор, который вынесли в отношении местного жителя. Он обвинялся в убийстве и сексуальном насилии в отношении малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
17 июня 2020 года районный суд вынес обвинительный приговор мужчине и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура посчитала приговор чрезмерно мягким и обжаловала в апелляционном порядке.
Окончательную точку в деле поставит суд апелляционной инстанции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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