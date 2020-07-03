2020-07-03T16:22:36+03:00
Общество

«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения

Общий объем производства — 360 тысяч устройств
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Российские производители радиоэлектронной продукции - ООО «Производственная компания «Аквариус» и ООО «БайтЭрг» - приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения по договорам с компанией «Ростелеком». Общий объем производства - 360 тысяч устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора».

- Что важно отметить - мы договорились о кооперации министерств, объединении усилий всех заинтересованных сторон - от разработчиков до потребителей. Совместными усилиями мы можем и должны обеспечить рост потребления отечественной высокотехнологичной продукции. Мы рассчитываем к 2024 году увеличить долю отечественного оборудования до 20% в области автокомпонентов и до 40% - в вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании, - подчеркнул глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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- Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных мероприятиях, кому важно оперативно иметь доступ к базам данных, - отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.

- В 2021 году пройдет первая цифровая перепись населения. Она станет уникальной по масштабам использования современных технологий. Будем экспериментировать с технологиями обработки больших данных. У граждан будет возможность пройти перепись самостоятельно - через портал госуслуг или, например, в МФЦ. У переписчиков вместо традиционного бумажного листа, который раньше заполнялся вручную, появится удобный электронный планшет, - добавил глава Росстата Павел Малков.

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Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной системой (ОС) «Аврора», разработанной ОМП - дочерней компанией «Ростелекома». ОС обеспечивает защищенную доверенную мобильную среду для эффективного и безопасного сбора и передачи данных, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов.

Помимо раздела на портале госуслуг и поставки программно-аппаратных комплексов «Ростелеком» также будет заниматься модернизацией внутренней ИТ-системы Росстата, предназначенной для сбора, хранения, обработки и анализа данных переписи населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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