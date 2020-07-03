Более 210 тысяч рублей похитили мошенники у ижевского предпринимателя

3 Июль 2020 2020-07-03T16:46:35+03:00

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В полицию обратился 32-летний предприниматель из Ижевска с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Мужчина рассказал, что в конце мая 2020 года он разместил объявление о поиске рабочих на стройку. Позже он получил ответ от представителя компании, расположенной на территории одной из стран СНГ, с предложением принять на работу специалистов. Мужчина заключил договор на оказание транспортной услуги по перевозке строителей в Россию и оплатил ее. Также он заплатил за медосмотр работников. В общей сложности он перевел на указанный счет более 210 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Однако в обозначенное в договоре время работники не приехали в Ижевск, представитель компании не выходил на связь. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU