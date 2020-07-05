Биатлонистки будут тестироваться на коронавирус на сборах в Ижевске
Российских биатлонисток на сборах в Ижевске будут тестировать на COVID-19. Об этом сообщает Sports.ru (18+) со ссылкой на тренера сборной Михаила Шашилова.
Сборы начнутся 5 июля и продлятся 18 дней. Тестирование будут проводить на базе. В Ижевске в сборы пройдут для основной команды из 10 человек. Также сборы пройдут в Чайковском для резервной команды из восьми спортсменок.
Ранее мы сообщали, что биатлонистку из Удмуртии Ульяну Кайшеву включили в список кандидатов в сборную России на сезон 2020/21.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Биатлонистку из Удмуртии Ульяну Кайшеву включили в список кандидатов в сборную России
Спортсмены ХК «Ижсталь» будут сдавать тесты на коронавирус перед сезоном
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»