Биатлонистки будут тестироваться на коронавирус на сборах в Ижевске

5 Июль 2020 2020-07-05T09:44:52+03:00

В Ижевске будет тренироваться основной состав сборной Фото: Диля Ахмадишина

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Российских биатлонисток на сборах в Ижевске будут тестировать на COVID-19. Об этом сообщает Sports.ru (18+) со ссылкой на тренера сборной Михаила Шашилова.

Сборы начнутся 5 июля и продлятся 18 дней. Тестирование будут проводить на базе. В Ижевске в сборы пройдут для основной команды из 10 человек. Также сборы пройдут в Чайковском для резервной команды из восьми спортсменок.

Ранее мы сообщали, что биатлонистку из Удмуртии Ульяну Кайшеву включили в список кандидатов в сборную России на сезон 2020/21.

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ИСТОЧНИК KP.RU