Житель Ижевска обманул женщину на 19 тысяч под предлогом продажи щенка

5 Июль 2020 2020-07-05T15:01:32+03:00

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Житель Ижевска обманул уроженку Кирово-Чепецка, когда она собиралась купить щенка. Об этом сообщает сайт «Первоисточник» (16+) в Кировской области.

Женщина хотела купить французского бульдога. Она обратилась к заводчику по объявлению в интернете. Тот попросил предоплату в 5000 рублей и пообещал отправить к женщине щенка автотранспортом. Через некоторое время заводчик сообщил, что его жена не хочет отдавать животное без внесения полной стоимости. Пострадавшая перевела еще 14000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность и местонахождение подозреваемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU