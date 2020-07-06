Сразу две группы отдыхающих в Удмуртии пострадали из-за сильного ливня и ветра

6 Июль 2020 2020-07-06T06:28:15+03:00

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5 июля из-за сильного ливня и ветра в Сарапуле (Удмуртия) понадобилась помощь сразу двум группам отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

Так, семья с ребенком 12 лет накануне переплывшая на другой берег реки Камы, осталась без лодки, которую унесло ветром. Спасатели отыскали лодку и вернули туристам. Позже поступил еще один звонок от отдыхающих. На этот раз у жителей ветром унесло палатку, разметало вещи и дождем намочило продукты. Туристы не решились в такую погоду плыть на лодке домой.

Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии

Добровольцы-осводовцы доставили в Сарапул 5 взрослых и троих детей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Воткинске прошел ливень. В итоге город практически затопило.

- В июле вырастут тарифы на ЖКХ, откроются детские лагеря и санатории и повторно выплатят по 10 тысяч на каждого ребенка. Собрали для вас самые важные изменения второго летнего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU