2020-07-06T06:28:15+03:00
Общество

Сразу две группы отдыхающих в Удмуртии пострадали из-за сильного ливня и ветра

На помощь жителям выезжали спасатели ОСВОД
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ОСВОД в УдмуртииФото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии
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5 июля из-за сильного ливня и ветра в Сарапуле (Удмуртия) понадобилась помощь сразу двум группам отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба ОСВОД в республике.

Так, семья с ребенком 12 лет накануне переплывшая на другой берег реки Камы, осталась без лодки, которую унесло ветром. Спасатели отыскали лодку и вернули туристам. Позже поступил еще один звонок от отдыхающих. На этот раз у жителей ветром унесло палатку, разметало вещи и дождем намочило продукты. Туристы не решились в такую погоду плыть на лодке домой.

Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии

Фото: пресс-служба ОСВОД в Удмуртии

Добровольцы-осводовцы доставили в Сарапул 5 взрослых и троих детей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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