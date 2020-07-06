За выходные у жителей Удмуртии мошенники похитили почти 2 млн рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T07:54:49+03:00

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В Удмуртии за выходные мошенники похитили у местных жителей почти 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратились 22 человека, несколько из них лишились денег при покупке товара в интернете. У 78-летней жительницы Сарапула похитили 18 тысяч рублей под предлогом выплаты компенсации как вкладчику финансовой пирамиды. Под предлогом предотвращения незаконного перевода было похищено от 35 до 320 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Всего за выходные было похищено 1 997 000 рублей. На данный момент по ряду фактов хищения денег возбуждены уголовные дела, по остальным проводится проверка.

МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU