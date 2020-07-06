Жители Удмуртии вернулись из Шанхая

6 Июль 2020 2020-07-06T07:16:09+03:00

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4 июля в Уфу прилетел самолет из Шанхая с жителями Удмуртии на борту. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

- Все пассажиры (17 жителей Уфы и 24 граждан других регионов) прошли контроль – им измерили температуру, а также им вручили постановление о соблюдении двухнедельного режима самоизоляции по месту пребывания. Среди пассажиров были жители Татарстана, Пермского края, Удмуртии, Челябинской и Самарской областей, - говорится в сообщении.

Для всех жителей была организована автобусная перевозка в регионы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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ИСТОЧНИК KP.RU