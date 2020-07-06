Ремонт дорог в Удмуртии по нацпроекту завершен на 61%
В Удмуртии продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент ремонт завершен на 61%. Об этом сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.
- В этом году дорожникам предстоит отремонтировать 19 участков региональных трасс, из них 4 – уже сданы, еще на 14 идут работы. В Ижевске из 23 участков, 5 – приняты в эксплуатацию, 16 – в работе у дорожников. К последним двум улицам – Саранской и Советской, подрядчик приступит после 20 июля, - отметил Ярослав Владимирович.
Также к концу подходят работы на участке Воткинск-Черная, который перешел с прошлого года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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