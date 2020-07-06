Ранее судимого жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены

6 Июль 2020 2020-07-06T13:17:12+03:00

Об исчезновении женщины в полицию сообщила ее дочь

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 27 июня в полицию обратилась дочь 46-летней жительницы Алнашского района с заявлением о ее пропаже. В ходе розыскных и следственных мероприятий 3 июля в погребе у дома потерпевшей следователи обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. По данным следствия в ночь с 11 на 12 июня муж женщины избил ее и спрятал тело в погребе, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый заключен под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего .

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ИСТОЧНИК KP.RU