Водитель «легковушки» скончался на трассе Удмуртии при столкновении с грузовиком

6 Июль 2020 2020-07-06T11:50:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 3 июля на 41 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 63-летний водитель машины «Шкода», по предварительным данным не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «МАН» под управлением 36-летнего мужчины, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте происшествия, его пассажир – 56-летняя женщина получила травм, ее отвезли в больницу. По факту ДТП ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Это ответственность каждого человека»: глава Удмуртии планирует перевести масочный режим в рекомендательный.

- Очередной небольшой ливень в Ижевске закончился затопленной улицей, пробками и остановкой движения троллейбусов.

- 5 июля на пруду в Удмуртии утонул 12-летний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU