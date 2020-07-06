2020-07-06T11:50:40+03:00
Происшествия

Водитель «легковушки» скончался на трассе Удмуртии при столкновении с грузовиком

ДТП произошло 3 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 3 июля на 41 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» Воткинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 63-летний водитель машины «Шкода», по предварительным данным не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик «МАН» под управлением 36-летнего мужчины, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте происшествия, его пассажир – 56-летняя женщина получила травм, ее отвезли в больницу. По факту ДТП ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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