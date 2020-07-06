«Это ответственность каждого человека»: глава Удмуртии планирует перевести масочный режим в рекомендательный
6 июля на аппаратном совещании главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что планируется обязательный масочный режим перевести в рекомендательный.
- Это ответственность каждого человека и предпринимателя, сейчас происходит очень интересно, когда мне пишут «Отмените масочный режим», будто мы насильно надеваем маску. Поэтому смысла требовать нет, думаю, что нужно переходить в формат осознанности каждого человека, - отметил глава региона.
Также Александр Бречалов сообщил, что будет решаться вопрос, связанный с открытием детских садов.
Напомним, обязательный масочный режим ввели в Удмуртии 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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