2020-07-06T11:18:25+03:00
Коронавирус Covid-19

«Это ответственность каждого человека»: глава Удмуртии планирует перевести масочный режим в рекомендательный

Об этом он объявил на аппаратном совещании 6 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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6 июля на аппаратном совещании главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что планируется обязательный масочный режим перевести в рекомендательный.

- Это ответственность каждого человека и предпринимателя, сейчас происходит очень интересно, когда мне пишут «Отмените масочный режим», будто мы насильно надеваем маску. Поэтому смысла требовать нет, думаю, что нужно переходить в формат осознанности каждого человека, - отметил глава региона.

Также Александр Бречалов сообщил, что будет решаться вопрос, связанный с открытием детских садов.

Напомним, обязательный масочный режим ввели в Удмуртии 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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