2020-07-06T14:44:32+03:00
Общество

Горячую воду на две недели отключат в некоторых домах Октябрьского района Ижевска

Специалисты проведут гидравлические испытания
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В некоторых домах Октябрьского района в Ижевске отключат горячую воду на две недели. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

С 7 по 20 июля специалисты проведут гидравлические испытания, в связи с этим планово будет прекращен нагрев горячей воды по адресам:

- 10 лет Октября 2, 4, 6, 8;

- В. Сивкова 279

- К. Маркса 310, 312, 314, 316, 318, 429, 431, 431а, 433, 435;

- Кирова 116, 130, 132;

- Майская 6, 7, 8, 9, 10;

- Пушкинская 274, 276, 277, 278, 279а, 280, 280а, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 289а, 289б, 291;

- Родниковая 66, 68а, 70;

- пер.Северный 9а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54;

- Шумайлова 20, 20а.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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