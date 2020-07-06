Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
6 июля в Удмуртии зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Граховском, Завьяловском, Игринском, Увинском и Шарканском районах.
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Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 687
Можга - 213
Алнашский район - 119
Завьяловский район - 107
Малопургинский район - 55
Глазов - 40
Воткинский район - 33
Балезинский район - 38
Можгинский район - 27
Граховский район - 20
Увинский район - 19
Сарапул - 40
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 20
Ярский район - 8
Воткинск - 12
Красногорский район - 7
Шарканский район - 7
Якшур-Бодьинский район - 7
Игринский район -18
Кезский район - 8
Кизнерский район - 14
Камбарский район - 5
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 4
Селтинский район - 4
Вавожский район - 17
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 4
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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