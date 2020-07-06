2020-07-06T14:45:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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6 июля в Удмуртии зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 3 жителей Вавожского района, 2 жителей Алнашского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Граховском, Завьяловском, Игринском, Увинском и Шарканском районах.

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Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 687

Можга - 213

Алнашский район - 119

Завьяловский район - 107

Малопургинский район - 55

Глазов - 40

Воткинский район - 33

Балезинский район - 38

Можгинский район - 27

Граховский район - 20

Увинский район - 19

Сарапул - 40

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 20

Ярский район - 8

Воткинск - 12

Красногорский район - 7

Шарканский район - 7

Якшур-Бодьинский район - 7

Игринский район -18

Кезский район - 8

Кизнерский район - 14

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 4

Селтинский район - 4

Вавожский район - 17

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 4

Киясовский район - 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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